"Servizi sanitari allo stremo", affondo del sindacato sulla carenza di personale Ausl

"Siamo all'inizio del 2024 e ci avviamo verso l'esercizio del nuovo anno con una situazione dove mancano moltissimi operatori del settore sanitario dagli infermieri, ai ruoli tecnici, Oss, autisti, fino ai medici. I reparti ospedalieri sono in sofferenza, mentre i servizi territoriali della AUSL sono praticamente allo stremo. La carenza di personale sanitario,di mezzi e di risorse sta mettendo i Servizi Sanitari Modenesi a dura prova ormai da un anno con il blocco delle assunzioni, la mancata sostituzione degli assenti e il mancato ripristino del TurnOver del personale.Tra pensionamenti, emigrazione e dimissioni ci troviamo di fronte uno scenario storico mai visto in precedenza.

Una situazione sempre più incerta che di sicuro avrà fatto risparmiare tanti soldi ma che nella realtà avrà favorito esclusivamente l'Azienda che di certo ha raggiunto i propri obiettivi di bilancio".

Il sindacato Uil Fpl traccia un bilancio inquietante della sanità locale, puntando ancora una volta il dito sulle difficoltà legate alla carenza di organico dell'Azienda Usl, che in alcuni settori si è afatta particolarmente grave, sia per una questione di risorse, sia per la difficile reperibilità di alcune figure professionali in determinati settori e a determinate caratteristiche contrattuali.

Il sindacato chiede per il nuovo anno "un piano Assunzioni immediato ed una seria organizzazione dei Servizi", per "superare la carenza di personale che affligge pressoché tutte le articolazioni della sanità pubblica Modenese ed è diventata insostenibile". In particolare allarma la situazione dei servizi dal 118-Pronto Soccorso e CAU ("sono ridotti ai minimi per l'assenza di 50 operatori in tutta la provincia"), ma anche quella dei servizi territoriali e domiciliari dove "c'è una carenza tale che costringe il personale presente a turni massacranti, basti pensare che nel 70% dei casi non sono stati sostituiti i pensionamenti e neanche le lunghe assenze, come le maternità o le malattie di lungo periodo".

"La Direzione dell'Azienda Sanitaria Locale abbia il coraggio di prendere decisioni senza la paura di non raggiungere i propri obiettivi - attacca Daniela D'eredità, segretaria della Uil Fpl di Modena - Noi chiederemo anche un intervento urgente dalla Regione e dalla Politica locale offrendosi come parte attiva e garante nelle iniziative e risorse necessarie per le assunzioni e i rinnovi dei contratti a termine. Siamo disposti ad aprire un tavolo di confronto ma anche un fronte di agitazione se non arriveranno risposte concrete".

"Per il 2023 abbiamo assistito alla “burocrazia della strategia” nella quale lo schema ragionieristico ha sacrificato la realtà fattuale. Una siffatta politica sanitaria sul personale, che di fatto ha avuto il vizio “cadornistico” di giocare con la pelle altrui. Noi non siamo d'accordo con questo tipo di strategia dove al personale sanitario non spetta altra sorte che quella di essere sacrificati. I modenesi devono sapere che andando in ospedale e nei servizi sanitari del territorio, troveranno sempre meno assistenza perchè ci sarà sempre meno personale per farsi carico dei bisogni di salute. La programmazione del fabbisogno del personale sanitario non è solo un mero calcolo, ma è un fatto di esistenze, di dignità, di civiltà delle cure: i numeri parlano da soli".

Per un cambio di passo, il sindacato riassume le proprie proposte in quattro punti: "Sul versante delle assunzioni di personale dell’area delle professioni sanitarie è urgente superare la regola delle "assunzioni zero" e assumere ricoprendo tutti i posti resosi vacanti dal 2023 per tutti i profili professionali. Sul versante del riconoscimento è necessaria la valorizzazione degli incarichi di funzione con il pieno riconoscimento contrattuale, oltre a dare seguito alla piattaforma sindacale unitaria".