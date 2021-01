Vaccino anti-covid, parte anche a Carpi la campagna nelle strutture di assistenza

E' iniziata anche a Carpi, dalla casa protetta “Tenente Marchi”, la vaccinazione anti-Covid 19 di ospiti e operatori delle strutture comunali di assistenza, secondo un'agenda concordata con l'Azienda Usl per il distretto. L'operazione, che si concluderà la settimana prossima, ha raggiunto questa mattina un'adesione quasi completa: "Un segnale di civiltà e responsabilità – l'ha definita il Sindaco Alberto Bellelli – che spero venga colto da chi ancora ha dubbi rispetto all'opportunità di fare il vaccino."

Spiega l'Assessore a Sanità e Servizi Sociali Tamara Calzolari: "E' assolutamente importante, diciamo pure necessario, che tutti, operatori e anziani, facciano al più presto il vaccino, perché è l'unico modo per costruire un argine al propagarsi del virus dentro le case protette e prevenire ulteriori contagi, anche se attualmente nessuna delle tre RSA carpigiane registra casi di positività fra i circa 150 ospiti né fra i lavoratori. Entro il 13 gennaio saranno interessate anche le altre case protette, e le case famiglia. In seguito sarà la volta anche delle comunità alloggio e dei centri diurni per anziani e disabili."

A testimoniare l'importanza dell'occasione, oltre a Calzolari e Bellelli nella struttura di via Catellani erano presenti la Direttrice del Distretto Ausl di Carpi, Stefania Ascari, e altri responsabili dell'azienda, insieme alle due “Unità Speciali di Continuità Assistenziale” (Usca), composte ciascuna da un medico e un infermiere, che materialmente eseguono i vaccini.