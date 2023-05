Video fake rimbalza sui social, la Tangenziale di Modena non è allagata

"Sta girando sui social e su whatsapp un video in cui la tangenziale di Modena appare completamente allagata. E’ un video fake al 100% (si tratta in realtà di un tratto autostradale romagnolo) e qualcuno l'ha anche ritoccato per fare sembrare che si trattasse della nostra tangenziale, con tanto di cartello che raffigura un'uscita".

E'il post del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che cita un video che sta rimbalzano in queste ore su molti profili. Un video che sta creando danni e confusione: le richieste di chiarimento che arrivano alle sale operative di Polizia locale e strutture della Protezione civile sono ormai decine e distolgono gli operatori dal lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili.

A scanso di equivoci, dunque, la Tangenziale di Modena è libera dall'acqua e percorribile. Da segnalare soltanto di utilizzare accortezza perchè nelle ultime ore si sono aperte ulteriori e più profonde buche nel fondo stradale martoriato dalla pioggia.

Muzzarelli condanna la circolazione del filmato fasullo: "Esprimo il mio totale sdegno per chi si diverte a mettere in giro queste voci in un momento così delicato per le popolazioni ed il territorio. E' vergognoso che di fronte alla tragedia che ha colpito la Romagna, ed al grande lavoro che da tanti giorni tutto il sistema di Protezione civile sta ponendo in essere qui a Modena, qualcuno si diverta a realizzare questi filmati. Spero che il responsabile venga rintracciato. Vi invito come sempre a seguire solo e soltanto le fonti ufficiali".

Questo è il video fasullo, che si riferisce al disastro che sta colpendo la Romagna: