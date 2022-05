Vignola, partito oggi lo sfalcio di erba lungo le strade provinciali

Nella zona di Vignola sono partiti oggi mercoledì 4 maggio gli interventi di manutenzione delle banchine stradali con le attività di sfalcio dell'erba da parte degli operatori della Provincia di Modena.

In particolare sono in corso gli sfalci lungo strada provinciale 569 a Vignola, che termineranno nei prossimi giorni, per poi spostarsi lungo strada provinciale 16 e sulle altre strade di pianura e collina della Provincia. In particolare gli interventi interesseranno le provinciali nei Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano, Castelvetro e Marano sul Panaro.

Questi interventi sono eseguiti in amministrazione diretta con personale interno, mentre è in fase di aggiudicazione anche l'appalto per affidare gli sfalci a ditte esterne per un importo complessivo di 110 mila euro, in modo tale da eseguire le lavorazioni in tempi rapidi.

I tecnici della Provincia sottolineano che tutti i lavori saranno eseguiti senza senza interruzione della traffico veicolare e verranno gestiti, qualora necessario, con sensi unici alternati regolati da movieri.

Dallo scorso anno, la Provincia ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali tra cui la strada provinciale 413 Romana sud, da Modena al confine reggiano a Carpi, la provinciale 468 dal confine ferrarese all'innesto con la provinciale 568 a San Felice, tutta la provinciale 568 da San Felice a Ravarino, la strada provinciale 569 dall'innesto con la provinciale 623 Vignolese, fino al confine bolognese e l'intera provinciale 623 Vignolese; è stato ceduto inoltre ceduto il tratto della Modena-Sassuolo da Baggiovara a Casinalbo. Complessivamente la rete in gestione alla Provincia è di 928 chilometri.