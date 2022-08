Sicurezza a ferragosto, visite istituzionali nelle sale operative di forze dell'ordine e soccorsi

Un ringraziamento da parte delle Istituzioni a chi, anche in occasione del Ferragosto, è impegnato a garantire la sicurezza e la cura dei cittadini e a rendere la città sempre aperta e accogliente. È quello che hanno portato di persona questa mattina, sabato 13 agosto, il prefetto Alessandra Camporota, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e il presidente della Provincia Gian Domenico Tomei, con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, nel corso di una ormai tradizionale visita alle sale operative di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale, oltre alla centrale operativa del 118.

È stato ricordato anche il ruolo che in questi giorni di intensi spostamenti su strade, autostrade e ferrovie svolgono la Polizia stradale e quella ferroviaria, nonché l’impegno dell’Esercito nell’Operazione Strade sicure e della Protezione civile del Centro unificato di Marzaglia.

Nel periodo in cui tanti modenesi sono in vacanza, infatti, c’è chi rimane in città e rischia di restare solo, come gli anziani o le persone che hanno bisogno di assistenza, e il prezioso lavoro dei professionisti ma anche di tanti volontari impegnati in questi giorni d’estate è ancora più importante.

Durante la visita - purtroppo quest'anno negata alla stampa locale a differenza di quanto avveniva in passato - è stato richiamato anche il ruolo svolto dagli operatori culturali e da chi, anche nella ristorazione e nel commercio, offre i propri servizi pure in questo periodo mantenendo la città aperta e attrattiva per i cittadini che rimangono e per i numerosi turisti in visita a Modena durante l'estate.

Le Istituzioni hanno colto l’occasione, infine, per lanciare un messaggio di augurio di buon Ferragosto anche a tutti coloro che saranno impegnati nel resto della provincia, a tutti i Sindaci e alle loro comunità, nonché agli operatori che sul territorio garantiranno di poter trascorrere in sicurezza e serenità queste giornate di festa.