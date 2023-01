Identificato dalla Polizia, individuato e sottoposto a fermo, il ghanese è stato processato dal Tribunale di Modena per tentato omicidio. Oggi, all'esito del giudizio abbreviato, l'uomo è stato condannato a sette anni di carcere: pare che sia stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione. Alla luce della sentenza, l'Avvocato Tommaso Creola, difensore dell'imputato, afferma che la difesa rifletterà sulle motivazioni, attese in 60 giorni.

Alla base del folle gesto un'intricata vicenda amorosa, una rivalità sentimentale che era quasi costata la vita al 41enne. L'uomo, copiosamente sanguinante, si era trascinato all'esterno della palazzina dove abitava per chiedere aiuto, mentre l'aggressore fuggiva tentando di far perdere le proprie tracce.

La mattina del 23 dicembre 2021, un appartamento di Via Bondigli, a Modena, è stato teatro di una violenta aggressione: un cittadino sudanese di 41 anni è stato accoltellato da un coetaneo di origine ghanese, entrato nell'appartamento della vittima sfondando la porta.

L'aggressore è stato condannato a sette anni di reclusione all'esito del giudizio abbreviato per tentato omicidio

Via Gian Maria Bondigli

Accoltellamento in Via Bondigli, arriva la condanna per tentato omicidio