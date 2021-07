La grandine crivella centinaia di mezzi, chiuso un tratto dell'Autosole

Grandinate straordinarie sulla A1 dopo le 15.30 di oggi, 26 luglio. Come segnala Autostrade, traffico rallentato in entrambe le direzione tra Modena Nord e Modena sud per un forte temporale, mentre disposta la chiusura sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Parma e Fiorenzuola, in direzione Milano, per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso a valle di una forte grandinata, durata alcuni minuti terminata, che ha causato danni anche ad alcuni veicoli in transito.

Centinaia di auto, infatti, si sono ritrovate con il parabrezza o la carrozzeria crivellata dalla grandine. Si sono registrati anche alcuni tamponamenti. Molte auto danneggiate si sono fermate, incolonnate, in particolare in direzione Milano, nei pressi di Fidenza e Alseno. Sul posto oltre alla polizia stradale anche i mezzi del 118 per prestare soccorso ad alcune persone rimaste ferite: a bordo delle rispettive auto sarebbero state colpite dai frantumi dei parabrezza, colpiti dai chicchi di ghiaccio.

Inoltre, sul luogo dell'evento sono intervenuti la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso si registrano 5 km di coda in direzione Milano. Agli utenti diretti verso Milano, dopo l’uscita a Parma si consiglia di percorrere la S.S. 9 Via Emilia, per poi rientrare in autostrada a Fiorenzuola.