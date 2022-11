Ergastolo a Pasquale Concas per l'omicidio di Elena Morandi, sua terza vittima

Loredana Gottardi, Arietta Mata, Elena Morandi: sono questi i nomi delle tre donne alle quali i giudici ritengono che Pasquale Concas abbia tolto la vita. Questa mattina, il 54enne di origini sarde è stato condannato all'ergastolo all'esito di un giudizio con rito abbreviato che lo vedeva imputato per la morte dell'Avvocato Elena Morandi.

Ergastolo per l'omicidio di Elena Morandi

La donna era stata trovata senza vita il 24 settembre del 2017 nel suo appartamento della periferia modenese, a seguito di un incendio. L'impianto accusatorio, sostenuto dal Pubblico Ministero Francesca Graziano, riteneva che ad uccidere la donna fosse stato Concas, con il quale pare intrattenesse una relazione da qualche mese. Il 54enne la avrebbe uccisa per rubarle qualche centinaia di euro, dopodiché avrebbe appiccato il fuoco dolosamente, al fine di simulare un incidente domestico.

Gli avvocati dell'uomo, convinti della sua innocenza, in attesa delle motivazioni della sentenza, annunciano un ricorso alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna.

Gli altri due delitti

La condanna arriva ad un uomo che già si trova in carcere per un altro omicidio, quello della 24enne ungherese Arietta Mata. Dopo averla strangolata per sottrarle poche decine di euro il 20 gennaio 2018, Concas aveva lasciato che il suo cadavere venisse straziato sui binari di Gaggio tentando di inscenare un suicidio.

Per l'omicidio, in primo grado era stato condannato a 24 anni di reclusione. La condanna era stata sostanzialmente confermata in Appello, e il ricorso alla Suprema Corte era stato rigettato.

Prima di questa condanna, Pasquale Concas aveva trascorso dietro le sbarre 19 anni per l'omicidio di Loredana Gottardi, rapinata e accoltellata a morte tra le mura della propria casa ad Olbia il 19 gennaio del 1994. Il movente, ancora una volta, era il denaro.