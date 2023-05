Maltempo. Livelli dei fiumi in calo, aperti tutti i ponti nel modenese

Aggiornamento ore 7.00: il livello dei fiumi sta scendendo costantemente ormai da oltre 24 ore su tutto il territorio modenese. Non si registr alcuna criticità lungo il Panaro, mentre il Secchia ha ancora livelli alti, soprattutto nella Bassa. A Ponte Alto il fiume resta sotto al livello Arancione, così come il Tiepido, che è prossimo a tornare sulla soglia "verde".

Tutti i ponti sono stati riaperti, sia a Modena che in pianura. Restano chiusi solo il ponte di strada Curtatona a Modena e il ponte di Ca' Bianca a Finale Emilia.

La viabilità è quindi regolare su tutta la rete stradale modenese e la situazione attuale non prospetta ulteriori chiusure.

Allerta arancione

L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha confermato per la giornata di sabato 20 maggio l’allerta Arancione per criticità idraulica con la previsione di “precipitazioni diffuse, più intense sul settore centro-occidentale e sulle aree appenniniche, dove sono attese anche in forma di rovescio: pertanto si prevedono nuovi incrementi dei livelli idrometrici sul tratto montano di tutti i corsi d'acqua della regione e nel settore centro-orientale i nuovi incrementi nei tratti montani determineranno innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti vallivi con occupazione delle zone golenali e interessamento degli argini”. Argini che, dopo la pressione subita in questi giorni, secondo i tecnici possono presentare criticità dovute alla saturazione dei terreni.

Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile. Per la protezione civile, inoltre, è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. La Polizia locale continua nel presidio della viabilità e dei ponti e collabora nel monitoraggio del territorio. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Si è riunito in giornata anche il Ccs, il Centro coordinamento soccorsi convocato dalla Prefettura.