Verdi Passioni, Pet expo&show e Mantra, tre fiere in una nel segno del benessere

Arriva, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la seconda edizione di WOW! Modena, un evento che per il 2024 arricchisce ulteriormente la propria offerta. Ai tradizionali spazi di Verdi Passioni, mostra mercato di piante, fiori, giardini e attrezzatura per il giardinaggio, e Pet expo&show, manifestazione dedicata agli animali da compagnia ed esotici, si aggiunge Mantra, il Festival del Benessere e del Mondo Olistico, che offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare e conoscere alcune delle tante sfaccettature dello star bene e in armonia con la mente e il corpo. Wow! Modena, in programma sabato 9 e domenica 10 marzo, è un evento del Gruppo BolognaFiere e ModenaFiere organizzato da Multimedia Tre, che andrà ad animare l’intera area coperta del quartiere fieristico: in totale 15mila metri quadrati, suddivisi in tre padiglioni.

Con un solo biglietto si potranno visitare quindi tre fiere e approfittare di proposte quanto mai varie, adatte a tutti; bambini e adulti potranno farsi coinvolgere in modo attivo nelle tantissime attività che si svolgeranno, senza soluzione di continuità, durante le due giornate della manifestazione. Laboratori per conoscere da vicino gli animali, corsi d’intreccio con le erbe palustri, lezioni di ikebana, sfilate di cani meticci e di razza, esibizioni di dog dance, originali spettacoli di burattini che racconteranno storie di oggi con gli intramontabili attori dalla testa di legno, dimostrazioni di riti sciamanici, concerti di campane tibetane, sono solo alcune delle decine di occasioni di conoscenza o di semplice divertimento.

Pet expo&show

È un evento dalle molte e sorprendenti sfaccettature che solo il mondo degli animali, con la sua incredibile varietà, è in grado di offrire, che si caratterizza per la finalità didattica e informativa.

L’obiettivo è far uscire le persone da una conoscenza troppo spesso solo virtuale degli animali, per farle entrare nel mondo reale e avere con loro un rapporto diretto basato sul reciproco rispetto. Pet expo&show vuole diffondere la cultura del benessere e l’amore per gli animali da compagnia e, più in generale, per tutti gli animali, aiutando soprattutto i bambini ad avvicinarsi a loro. Un intero padiglione in cui si potranno ricevere dagli esperti consigli sul modo migliore di convivere con i nostri piccoli amici e osservare da vicino altri animali meno comuni, come due bellissimi esemplari di alpaca o alcuni esemplari di puzzole americane riconoscibili per il loro pelo nero con ampie striature bianche e una folta e lunga coda.

Verdi passioni

Tutta da vivere è anche Verdi Passioni, mostra mercato di piante, fiori, giardini, attrezzatura per il giardinaggio e la piccola agricoltura. Accanto alle aree commerciali troveranno spazio allestimenti di giardini a cura di architetti del paesaggio, laboratori sulla cura del verde e mostre a tema. Gli amanti del bonsai, tecnica giapponese che permette di coltivare alberi in miniatura in piccoli vasi, potranno assistere a dimostrazioni di potatura e manutenzione. Ampio spazio sarà dedicato all’ikebana, l’arte orientale della disposizione dei fiori recisi. Chi poi vorrà scoprire alcuni mestieri del passato potrà immergersi nell’area allestita dall’Associazione Intrecci e Natura. Qui, grazie all’abilità manuale dei suoi artigiani, si vedranno nascere, quasi per magia, borse realizzate con erbe palustri, cappelli di rafia, cesti di vimini .

Grazie alla collaborazione con la Federazione provinciale Coldiretti Modena saranno presenti otto aziende agricole di “Campagna Amica” che proporranno prodotti a chilometro zero. Gli appassionati di insetti e i semplici curiosi potranno partecipare ai laboratori allestiti dal Gruppo Modenese di Scienze Naturali, dal Museo di Zoologia e dall’Orto Botanico di Modena. Grazie a un’arnia e a un formicaio didattici si potranno conoscere l’organizzazione e i segreti di preziosi insetti sociali come api e formiche.

Mantra

Novità assoluta di quest’anno a WOW! Modena sarà Mantra, il Festival del Benessere e del Mondo Olistico che offrirà ai visitatori numerosi spunti per effettuare un viaggio interiore e trovare l’armonia con la propria mente e il proprio corpo. Nell’area dedicata all’oggettistica si potranno trovare oli essenziali, creme, candele profumate, gioielli con pietre dure, capi di abbigliamento prodotti con materiali totalmente naturali, rigenerati o frutto di un intervento di upcycling, in cui l’usato viene reinterpretato e assemblato in modo originale da stilisti particolarmente creativi. Completa lo spazio un’ampia e accogliente zona relax: qui, affidandosi ai consigli e alle mani esperte di professionisti, sarà possibile godersi un massaggio – shiatsu, cinese, thailandese - o immergersi in un rilassante bagno di suoni emessi da strumenti ancestrali e considerati sacri come gong, campane tibetane, arpa angelica. Tante, infine, le conferenze e le dimostrazioni alle quali i visitatori potranno assistere. Tra gli appuntamenti in programma la realizzazione di un talismano, la proiezione del film “Ipnosi regressiva”, la suggestiva cerimonia del tè e sedute sciamaniche il cui fascino resta inalterato anche in un’epoca caratterizzata dalla fiducia solo in ciò che si vede e si tocca. Gli amanti della cucina orientale e di quella vegana potranno infine assaggiare diverse specialità che al gusto uniscono la salubrità.

Info utili

WOW! Modena si svolge nell’arco di due giornate, sabato 9 e domenica 10 marzo; quella del 2024 è la seconda edizione. Si tratta di un evento di BolognaFiere e ModenaFiere organizzato dalla società Multimedia Tre, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modena e della Provincia di Modena. La manifestazione – che comprende i saloni “Verdi Passioni – Orto, giardino e campagna”, “Pet expo&show – Animali esotici e da compagnia” e la novità “Mantra – Festival del benessere e del mondo olistico” - sarà aperta sia sabato che domenica dalle 9.00 alle 19.00 presso il Quartiere fieristico modenese.

Il biglietto intero costa 12 € in cassa; ingresso libero per i bambini sotto i 6 anni; ingresso gratuito per disabili grandi invalidi con accompagnatore. Sono previste diverse agevolazioni: 9 € biglietto ridotto scaricabile on line e cartaceo, stessa cifra per gli over 65 anni, ragazzi dai 6 ai 12 anni, disabili fino al 70% con certificazione al seguito, militari e forze dell’ordine; 8 € biglietto ridotto WhatsApp, 7 € per i soli titolari di Carta Insieme Conad e Conad Card. Il biglietto consente di visitare tutte le aree espositive. I cani sono ammessi secondo regolamento comunale ovvero muniti di museruola al seguito con guinzaglio di 1 mt e mezzo o se di piccola taglia tenuti in braccio. Parcheggio visitatori in fiera 5€.