Nuovo Hotel RMH Raffaello pronto in settembre, chef Marchini firmerà la cucina

Il gruppo RMH (Rosaria Marazzi Hotels) aprirà il nuovo albergo RMH Modena Raffaello, a Modena, recuperando lo storico edificio. I lavori sono in corso ormai da tempo e sono ormai in dirittura d'arrivo. L'inaugurazione è prevsista per il mese di settembre.

Intanto RMH Modena Raffaello annuncia la scelta di affidare la ristorazione allo Chef Luca Marchini. Lo Chef firmerà il menu del ristorante "Sottoluce" dell’ hotel, un ristorante con un concept imperniato su una cucina prevalentemente emiliana e mediterranea. Un ristorante gourmet, aperto anche agli ospiti esterni.

Punto di riferimento della città sarà anche la lobby dell'albergo con il Living – Modena Lounge Bar, aperto alla città, vero e proprio hub per i vari momenti della giornata, dalla colazione del mattino all'aperitivo, al dopo cena.

La struttura punterà anche sul banqueting degli eventi, allestiti in un luogo dedicato all’interno dell’hotel, le cui proposte gastronomiche saranno curate dallo Chef Luca Marchini per eventi, coffee break, convegni.

“Siamo felici di avviare questa collaborazione con lo Chef Luca Marchini – sottolinea Alessandra Severi, Vice Presidente del gruppo Rosaria Marazzi Hotels RMH - Come gruppo Rosaria Marazzi Hotels, il nostro obiettivo è collaborare con quelle eccellenze che danno ulteriore valore al nostro territorio, in particolare per l’area di Modena. Da qui la scelta di collaborare con un’eccellenza della gastronomia italiana.”

"La collaborazione con il gruppo RMH e RMH Modena Raffaello ha preso forma dopo quasi un anno di riflessioni: le collaborazioni sono sempre segno di apertura nei confronti di chi vuole fare. – spiega lo chef Luca Marchini - Sono sicuro vi sia ancora tanto spazio di espressione nel territorio modenese, che mai come in questo periodo è così gastronomicamente fecondo e contributivo per una ristorazione sana, professionale e ambasciatrice di un comparto storico, culturale, sociale imperniato sulla gastronomia emiliana.