La Fiera di San Giovanni compie 150 anni: quattro giorni di festa a Spilamberto

Dopo due anni di stop a causa del Covid torna finalmente a Spilamberto, dal 23 al 26 giugno, la Fiera di San Giovanni e torna per celebrare i suoi 150 anni. Sarà dunque un’edizione speciale, ricca di eventi ed iniziative che come sempre coinvolgeranno l’intera comunità: il Comune, la Consorteria ABTM ed il Museo, le associazioni ed i commercianti che lavoreranno insieme per costruire un bellissimo programma.

Come da tradizione, la Fiera si svolge a cavallo del 24 giugno, festa di San Giovanni Battista, patrono di Spilamberto. Grande protagonista dell'evento sarà, come di consueto, l'Aceto Balsamico di Modena: nell'ambito del Palio di San Giovanni verrà infatti assegnato il premio al miglior balsamico di produzione familiare.

L'evento si svolgerà nei seguenti orari, in tutto il centro storico: Giovedì 23 giugno 18.00 – 24.00, Venerdì 24 giugno 18.00 – 01.00, Sabato 25 giugno 15.30 – 01.00, Domenica 26 giugno 9.00 – 24.00. Ad accogliere i visitatori saranno stand espositivi, street food, mostre, degustazioni e tanto altro ancora.

Il programma completo è visitabile sul sito dedicato, a questo link.