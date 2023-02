"A.A.A. vedova cercasi" di Annio Govoni apre la stagione dialettale del teatro La Venere

Avrà inizio sabato 18 febbraio 2023 alle ore 21.00 al Teatro Comunale “La Venere” di Savignano (MO), la stagione di teatro dialettale SABET IN DIALETT, prima a partire fra le varie stagioni (prosa, family, teatro per le scuole, corsi e laboratori) organizzate da Teatro Evento s.c.s. riconfermato concessionario della struttura comunale fino al 2026.

Sul palcoscenico del rinnovato Teatro Comunale sarà la compagnia Teatro del Reno di Pieve di Cento (BO) con la sua commedia di punta: A.A.A. VEDOVA CERCASI di Annio Govoni.

La vicenda ha come protagonista un prototipo della cronica arte di arrangiarsi di cui gli uomini, a volte, o per vocazione o per necessità sono maestri. Egli, nonostante la sua matura età, sfoggia un fascino ancora apprezzato e si rivela uomo dotato di fascino spiccato. Ha escogitato un piano alquanto geniale, contando sul proprio carisma e sulla sua capacità di ottenere ciò che desidera, avvalendosi della preziosa collaborazione di un fedele aiutante. Il destino tuttavia gli riserva delle beffe, creandogli non pochi problemi dimostrando che le persone che lo circondano non sono proprio così sprovvedute ed ingenue, come lui crede.

Massimo Bertoni, direttore del Teatro Comunale: “Ripartiamo con questa rassegna di spettacoli, un’niziativa in 5 serate (appuntamento fisso di sabato) dedicata alla fascia di popolazione più agée, che recupera e valorizza il teatro in lingua regionale, con l'intento di dare, alle compagnie regionali non professionali, ma che si caratterizzano per uno standard elevato di artisticità, la possibilità di un appuntamento stabile annuale con il pubblico della zona tra il Reno ed il Panaro, in un luogo teatrale attrezzato ed idoneo a valorizzare al meglio le più valide produzioni.

L'uso mirato del dialetto e le iniziative che ne ravvivano la memoria, acquistano un importante valore simbolico e si presentano come una strategia per mantenere vivo e attivo uno dei tratti essenziali "dell'anima" della nostra zona: la capacità, cioè, di fare sintesi tra passato, presente e futuro.”

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059730496, whatsapp 3358134285, lavenere@teatroevento.it