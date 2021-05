"Abitanti Utopici": appuntamento al Teatro dei Venti

Il Teatro dei Venti invita tutta la cittadinanza sabato 5 giugno alle ore 6.00, negli spazi aperti presso la sede in Via San Giovanni Bosco 150 - Modena, per il primo incontro degli Abitanti Utopici. Il primo evento aperto e all’aperto per la cittadinanza utopica, un’azione collettiva che si costruirà insieme. È il naturale proseguimento della cura quotidiana delle relazioni e del presidio che la compagnia ha assicurato nei mesi scorsi, con le Favole al Citofono, presso le Scuole, con le azioni poetiche nel quartiere. L'incontro del 5 giugno è un modo consapevole per tornare agli eventi dal vivo e alla bellezza condivisa dello stare insieme. Un evento aperto a tutti, a persone di tutte le età, singoli, gruppi organizzati, famiglie con bambini, per una partecipazione trasversale.

“Con gli Abitanti Utopici raccogliamo un bisogno di partecipazione che è emerso nell’ultimo anno, soprattutto durante Trasparenze Festival 2020 - afferma Stefano Tè, direttore artistico del Teatro dei Venti - Vogliamo creare insieme una cittadinanza, uno spazio utopico di appartenenza e di relazione, per prenderci cura dei progetti e dei luoghi. Ci stiamo chiedendo ‘chi è l’Abitante Utopico?’ e la risposta sta arrivando grazie alle tante persone che già rispondono alla nostra Chiamata. Sappiamo che non è un semplice volontario, o un semplice appassionato di teatro, sappiamo che abbraccia l’azione insieme alla riflessione, l’ascolto e l’interesse per il mondo circostante. Lo capiremo ancora meglio con la pratica. Iniziamo con un rito di inaugurazione collettiva. Saranno tante le occasioni per esercitare questa cittadinanza e questa forma di partecipazione, nei prossimi mesi. Tra queste ci sarà Trasparenze Festival, evento manifesto che si terrà dal 27 luglio all'8 agosto a Modena, Castelfranco Emilia e Gombola, in Appennino”.

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione, effettuabile mandando un messaggio whatsapp al 389 7993351 o scrivendo all'indirizzo e-mail abitare.utopie@gmail.com. Questo evento fa parte del progetto Abitare Utopie, prototipo di creazione artistica con la comunità, realizzato con il contributo della Fondazione di Modena e il patrocinio del Comune di Modena.

