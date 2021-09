L'Aero Club Italia celebra 110 anni di storia a Pavullo

Presso l’Aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo nel Frignano, si svolgeranno nei giorni 10-11-12 settembre le celebrazioni per i 110 anni di Aero Club d’Italia. Per la prima volta, questo evento decennale, che si è sempre organizzato a Roma, nella suggestiva cornice del Circo Massimo e Foro Italico, cambia location e arriva a Pavullo.

Le giornate saranno caratterizzate dalla presenza di espositori legati al mondo del modellismo e del parapendio a motore, unitamente ad un’esposizione statica di velivoli di HAG sul piazzale aeroportuale. I visitatori potranno inoltre ammirare aeromodelli, mongolfiere, paracadutisti, deltaplani, parapendio, show acrobatici di aerei e alianti e elicotteri militari.

L’intento dell’evento è quello di creare un momento di ritrovo in cui tutte le specialità di AeCI siano coinvolte nella loro funzione attiva, e non solo di rappresentanza come avvenuto in passato. Contestualmente alle esposizioni e alle esibizioni saranno organizzati momenti di approfondimento e convegni di specialistici, tra cui la prima Assemblea nazionale delle "Città dell’Aria" e gli Stati generali dell’avioturismo.

Molte le autorità che parteciperanno alla celebrazione tra cui, Alessandro Morelli, Viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e Stefania Pucciarelli, Viceministro della Difesa nella giornata di sabato 11 settembre, mentre domenica 12 settembre sarà presente il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia.

"Celebrare a Pavullo i 110 ani dell'Aero Club d'Italia è motivo di grande orgoglio", dichiara Roberto Gianaroli presidente dell'Aero Club di Pavullo, "negli anni abbiamo sviluppato forti sinergie fra tutti gli enti istituzionali territoriali che, assieme alle associazioni di categoria e alle realtà imprenditoriali locali, ci hanno sempre sostenuto e aiutato, senza naturalmente dimenticare ENAC, per la continua e fattiva collaborazione allo sviluppo del nostro scalo, e l’Aero Club d’Italia per averci affidato l’organizzazione delle celebrazioni del suo 110° anniversario".

"Verso tutti esprimo la mia stima e la mia gratitudine", continua Gianaroli "poter ospitare a Pavullo questo evento rappresenta un importante riconoscimento non solo per la nostra struttura aeroportuale ma anche per tutto il territorio locale. Questi sono momenti importanti, dove lo sforzo comune di tanti anni di lavoro, diventa tangibile per l’intera comunità; attraverso queste iniziative auspico che il sistema di relazioni, finora intessute, possa intensificarsi ancor di più, per uno sviluppo esponenziale delle attività dirette e di quelle interconnesse alla nostra realtà aeroportuale".

"Questo evento, oltre a delineare le celebrazioni per i 110 anni della nascita dell’aviazione civile, rappresenta uno dei primi momenti di ripartenza post pandemia Covid-19 per tutto il mondo aeronautico", afferma Giuseppe Leoni presidente dell'Areo Club d'Italia. "Per questo motivo", prosegue Leoni "abbiamo deciso di spostare i festeggiamenti dal Circo Massimo di Roma dando la possibilità a tutte le specialità dell'Aero Club d'Italia di esibirsi: per fare ciò serviva un aeroporto ed è stato scelto quello di Pavullo per le sue prerogative, la sua location e la sua collaudata organizzazione, creando un vero momento di scambio tra l’Ente ed i piloti associati; si tratta di un modo per ripartire, augurandoci che queste restrizioni possano finire presto ed approfittando del nostro compleanno per far sentire che siamo sempre presenti e attivi con tutta la nostra passione".

La manifestazione è stata organizzata con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, CCIAA di Modena, Provincia di Modena, CONI Emilia-Romagna, CNA Modena, Confindustria Emilia Area Centro ed Unione dei Comuni del Frignano.

Per partecipare all’evento sarà necessario preregistrarsi tramite il sito https://aeroclubpavullo.it/ 110-anni-aeci/

