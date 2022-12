Al Mattatoyo di Carpi si parla di libri e di pace

Storie di guerre e di violazione dei diritti, sono quelle raccontate nei libri dei giornalisti Antonella Napoli e Nico Piro, che saranno presentati rispettivamente martedì 13 e giovedì 15 dicembre alle 21 al Circolo Mattatoyo di Carpi (via Rodolfo Pio, 4).

A metà tra l'inchiesta e il romanzo, il libro Più forte della paura - Storie di innocenza spezzata e dell’impegno di un ambasciatore di Antonella Napoli sarà presentato dall’autrice e da Sauro Forni martedì 13 dicembre alle 21 e racconta la piaga del tragico e inaccettabile fenomeno dei bambini soldato del continente africano, la più crudele forma di violazione dei diritti umani. Il secondo appuntamento che si terrà giovedì 15 dicembre alle 21, è dedicato a Nico Piro. Nel suo libro Maledetti Pacifistici - Come difendersi dal marketing della guerra, presenta il suo punto di vista che permette di “smontare la narrazione della guerra che ci stanno spacciando come male necessario dall’alto valore morale” e provando a fornire all’opinione pubblica gli strumenti per distinguere la verità dalla rappresentazione e districarsi tra un mare di notizie non sempre obiettive, racconti parziali e punti di vista presentati come verità assoluta.

Le presentazioni dei libri sono a cura del circolo Arci Ciro Menotti di Carpi, in collaborazione con il circolo Mattatoio, Emergency, Arci Modena, la Consulta Cultura del comune di Carpi, Appenaappena e Bottega del Sole. L’ingresso è riservato ai soci Arci.