L'anello di Denzano e il Monte delle Tre Croci in una suggestiva escursione

Quando Dal 13/03/2022 al 13/03/2022 Ritrovo alle ore 9, rientro previsto per le 13-13.30

Walk-In Modena organizza, per sabato 13 marzo alle ore 9.00 (con rientro previsto per le ore 13.00), un'escursione fuori porta, sulle prime colline modenesi, tra borgate medievali, calanchi, prati, boschi e ampi panorami.

Partendo da Castelvetro di Modena, si arriverà con una leggera e costante salita al Monte Tre Croci prima e al borgo di Denzano, con le sue torri e la sua chiesa romanica, poi. Durante il percorso sarà possibile assaporare il silenzio, lo stare insieme, la bellezza della natura e si celebrerà la vita per come si presenta ad ogni passo, con l'accompagnamento di pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino.

Difficoltà: 8,5 km, 300m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costo: 15 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni. Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.