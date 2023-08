Escursioni Modenatur, da Sestola all'Oratorio di San Biagio

Lunedì 21 agosto, un percorso di circa 10 km, con partenza dal centro di Sestola e destinazione al bellissimo Oratorio di San Biagio.

Un itinerario di circa 10 km, tra andata e ritorno, con partenza dal centro di Sestola e destinazione al bellissimo Oratorio di San Biagio a Roncoscaglia e rientro in parte sullo storico sentiero dei partigiani.

Escursione con Guida Ambientale Escursionistica: Appennino Hikers - Alberto. Orario di partenza: ore 10.00. Punto di ritrovo: sotto il campanile nel centro storico di Sestola (MO). Difficoltà: Facile. Lunghezza: 10 km. Durata: 5 ore. Dislivello in salita: 400 m. Dislivello in discesa: 400 m. Sono generalmente ammessi cani tenuti al guinzaglio salvo particolari condizioni, è quindi necessario segnalare l'intenzione di portare il proprio amico a quattro zampe prima di prenotare scrivendo a info@visitmodena.it.

Il prezzo comprende:

accompagnamento con Guida GAE

assicurazione Outdoordaily valida per partecipanti dai 3 ai 90 anni che prenotano entro 72 ore dalla partenza dell'escursione (clicca qui per scaricare il set informativo con ogni dettaglio sulle coperture).

Equipaggiamento: scarponi alti da trekking con suola scolpita, zaino da 20-30 lt, borraccia acqua 1 litro, giacca antivento e antipioggia, copricapo, occhiali da sole, pranzo al sacco e snacks. Evitare scarpe basse. Portare una torcia per le escursioni in notturna. Fotografie e riprese video: nel corso dell’escursione verranno effettuati scatti fotografici e/o riprese video che possono comparire su siti di pubblico dominio e che saranno utilizzati dall’organizzazione per finalità promozionali riguardanti l’attività stessa. Nel caso un partecipante non desiderasse essere ripreso è pregato di segnalarlo alla partenza alla guida. Modalità di prenotazione: prenotazione obbligatoria sul sito web. Politiche di cancellazione: è possibile annullare la prenotazione entro 48 ore dall’orario di partenza contattando info@visitmodena.it, si potrà ricevere un buono da utilizzare per le esperienze di pari importo sul sito Visit Modena. Per cancellazioni oltre questi termini l'importo pagato non potrà essere rimborsato.

In caso di maltempo o allerta rossa, l'escursione verrà rinviata a data da destinarsi. In caso di impedimenti lungo il tragitto, il percorso potrà subire variazioni.