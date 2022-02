Un viaggio tra minerali e meteoriti: riapre il Museo Gemma di Unimore

Riprendono le attività del Museo Gemma di Unimore in presenza. Sabato 19 febbraio 2022 le collezioni custodite all’interno della strutturale museale di Unimore saranno raccontate dalle voci del Fai Ponte tra Culture - Delegazione FAI Modena. “Ti racconto il Museo Gemma” vedrà le narrazioni degli ambasciatori del FAI in un filo conduttore che unirà le tradizioni e le leggende di diversi paesi del mondo ispirati dai minerali, dalle gemme e dai meteoriti del museo universitario modenese.

Il Museo Gemma di Unimore sarà raccontato dalle voci del FAI Ponte tra Culture Delegazione FAI Modena. La proposta del FAI Ponte tra Culture è nata per favorire l’integrazione di persone di origine straniera, che hanno scelto l’Italia come nuovo paese in cui vivere, e per promuovere il dialogo e il confronto tra persone di diversa cultura e provenienza geografica. Il comune denominatore è l’arte e il patrimonio storico, culturale e ambientale.

L’appuntamento, che si terrà sabato 19 febbraio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dal titolo “Ti racconto il Museo Gemma”, sarà un viaggio tra le tradizioni, le credenze, le leggende di diversi paesi del mondo ispirati da minerali, gemme e meteoriti delle collezioni del museo. Dalla Russia al Ghana, dalla Colombia all’Ucraina, dal Marocco al Venezuela al Messico, questi sono alcuni dei paesi di provenienza degli ambasciatori del FAI Ponte tra Culture Modena che racconteranno dal loro punto di vista il patrimonio del Museo Gemma.

“Da anni il Museo Universitario Gemma - afferma la dott.ssa Milena Bertacchini responsabile del Museo Gemma di Unimore - si impegna per rafforzare la propria immagine di luogo accogliente e inclusivo rivolto a favorire il dialogo e la coesione sociale. Dalla collaborazione con il gruppo FAI Ponte tra Culture della Delegazione FAI Modena è nata così la volontà di dare vita a questo progetto interculturale per parlare del patrimonio culturale del Museo da punti di vista inediti e con nuove voci e sguardi”.

Le narrazioni del Museo Gemma (largo Sant’Eufemia, 19) a Modena) si terranno in lingua italiana con due turni alle ore 15.00 e alle ore 17.00. I posti sono limitati e per accedere è richiesta la prenotazione da inviare a modena@delegazionefai.fondoambiente.it oppure telefonando al 373 7642601, dal lunedì al venerdì, ore 9-12 e 14-18. Importante: Ingresso con mascherina FP2 e Green Pass base per under 50 e Green Pass rafforzato per over 50 secondo la normativa sanitaria nazionale vigente. Il FAI richiede un contributo minimo di partecipazione di 5 euro. In loco sarà possibile iscriversi al FAI o rinnovare la propria tessera.