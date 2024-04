Alle Salse di Nirano il magico mondo delle api e baby trekking

Doppio appuntamento dedicato ai più piccoli questo weekend all'Ecomuseo Cà Rossa delle Salse di Nirano. Sabato 20 aprile alle 15 si terrà il laboratorio per bambini e bambine dai 3 anni "Un'ape salvera? la Terra": si andrà alla scoperta del magico mondo delle api con una visita guidata alle arnie della Riserva insieme alle apicoltrici dell’Azienda Agricola Api Libere. Per finire, un cucchiaino di miele e materiale didattico per tutte e tutti! Abbigliamento consigliato: comodo e di colore chiaro, cambio maglia manica lunga e pantaloni lunghi, scarpe chiuse.