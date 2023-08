Appennino modenese, tante escursioni con La Via dei Monti anche ad Agosto

Escursioni con Yoga della serie YOGAPPENNINO, Escursioni musicali con quartetto di corni ai piedi del Cimone e tanto altro. Non si fermano le attività de La Via dei Monti che propone tante iniziative in montagna anche ad Agosto.

Si inizia sabato 12 Agosto 2023 - Casa Paretto e il sentiero dei briganti. Percorrendo il “Sentiero dei Briganti”, tracciato recentemente riscoperto che collega le valli del Perticara e delle Tagliole, saliremo per boschi di faggio fino alle praterie di alta quota del monte Nuda. Da qui ci inoltreremo nel bosco percorrendo antichi sentieri fino al borgo abbandonato di Casa Paretto, che comparirà all’improvviso lasciandoci letteralmente senza fiato per l’emozione.

Domenica 13 Agosto 2023 è la volta del Grande Anello dell’Altaretto. Un grande anello per una GRANDE NOVITÀ de LA VIA DEI MONTI, un percorso inedito e mai proposto nonostante si trovi sulle montagne di casa.

Martedì 15 Agosto 2023 invece c'è Ferragosto su cime solitarie Un FERRAGOSTO in montagna, su bei SENTIERI PANORAMICI, al di fuori degli itinerari ultra ripetuti dalle masse, su CIME SOLITARIE alla portata anche di escursionisti poco agguerriti.

Sabato 19 Agosto 2023 - La leggenda del pianista sul lago. Facile e panoramica escursione nell’alta valle delle Tagliole che terminerà presso il lago Santo con il concerto di piano del maestro Daniele Leoni.Percorrendo sentieri montani, fra faggete e praterie di alta quota arriveremo in uno dei luoghi più suggestivi dell’Appennino modenese, sulle sponde del lago Santo modenese di fronte alla mole possente del monte Giovo.Qui assaporeremo l’ora del tramonto, la più affascinante della giornata, cullati dalle note del pianoforte del maestro Daniele Leoni.Un evento, giunto alla sua ottava edizione, al quale non potete mancare!

Sabato 19 Agosto 2023 l'escursione "Dal lago al monte" il binomio ideale per ogni escursionista. Sabato 19 Agosto 2023 è il momento di YOGAPPENNENNINO al Lago Pratignano. Se siete escursionisti in cerca di qualcosa di diverso dal solito, se siete Yogi stanchi di pratiche solo in sale al chiuso e in palestra o se siete semplicemente curiosi di cosa Giulia e Sara hanno pensato per voi

Sabato 26 Agosto 2023 - Escursione musicale ai piedi del Monte Cimone con un quartetto di corni. Si tratta di un facile sentiero escursionistico nei dintorni del Passo del Lupo, dove si faranno pause per ascoltare le note del quartetto di corni, musicisti della Gioventù Musicale d’Italia – Modena.

