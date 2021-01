Laboratori per bambini e libri per gli adulti, novità online con la Biblioteca Crocetta

Il "villaggio dei popoli", un villaggio del Mediterraneo fatto di carta e cartone e popolato di personaggi e storie, è al centro di un laboratorio online, rivolto ai bambini dai 4 a 7 anni, in programma sabato 23 gennaio alle 16. Lo promuove la biblioteca comunale Crocetta di largo Pucci con gli esperti di “Artebambini”, casa editrice con oltre 30 anni di esperienza nel settore formazione. Tra le sue pubblicazioni c’è anche “Dada”, rivista europea che invita i ragazzi a scoprire il mondo dell'arte, antica e moderna, con un linguaggio semplice e confidenziale. Per partecipare al laboratorio e poter accedere alla piattaforma digitale su cui si svolge occorre iscriversi via e-mail (biblioteca.crocetta@comune. modena.it).

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto vincitore del bando nazionale “Biblioteca casa di quartiere - Cultura Futuro Urbano” finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Nel progetto non mancano proposte anche rivolte agli adulti, come quella che prende il via sabato 30 gennaio alle 17 in diretta streaming (biblioteche.modena su Facebook e YouTube) con un appuntamento dedicato al libro di Melania Gaia Mazzucco “L'architettrice” (Einaudi, 2019), biografia di Plautilla Bricci, vissuta a Roma nel Seicento e prima architettrice della storia moderna.

Si tratta del primo incontro della nuova rassegna online intitolata “Disobbedienti” che, attraverso la letteratura, celebra il talento e le scelte coraggiose di donne extra-ordinarie. Sono tre gli appuntamenti in programma, tutti condotti da Alessandra Gradella dell'associazione “Il Segnalibro” con letture di Annamaria Tondelli. Il secondo (sabato 27 febbraio) è dedicato alla matematica Ada Lovelace; l’ultimo (sabato 27 marzo) alla giornalista e viaggiatrice Elizabeth Cochran. La rassegna è realizzata in collaborazione con l'associazione L'Incontro. I libri proposti sono disponibili su prenotazione nelle biblioteche comunali, oppure in formato ebook sulla piattaforma Emilib (https://emilib.medialibrary. it).

Informazioni al tel. 059 2033606, o e-mail biblioteca.crocetta@comune.modena.it. Informazioni online sul sito delle biblioteche.