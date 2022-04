"Aprimi cielo", Alessandro Bergonzoni ospite al Forum Monzani

Un volume che porta alla luce oltre dieci anni di ricerca di Alessandro Bergonzoni dalle pagine del «Venerdì di Repubblica»: idee, domande, déjà-vu, babelici elenchi, reiterazioni che inglobano e travalicano l'attualità, e permettono di scoprire gli universi - comici, folli, intimi, politici e sociali - dell'autore.

Con lo stile inconfondibile che non lascia né tregua né riposo al lettore, continuamente sfidato a scavare tra le infinite potenzialità della mente e della scrittura, Bergonzoni affronta dialetticamente quanto troppo spesso siamo invece portati a ignorare, a rimuovere e a non voler conoscere. Il risultato è "Aprimi cielo" (Garzanti) - che Bergonzoni ripropone al pubblico del BPER Banca Forum Monzani domenica 10 aprile alle 17.30 - una raccolta antologica capace di spaziare tra registri e tonalità diversi, per fare compiere un percorso tra le mille anime, spesso sconosciute, di questo poliedrico artista. Uno stile di «Damocle» che pende sulla testa di chi vuol ritrovare un Bergonzoni e ne scopre cento, trovandone uno e perdendone chissà quanti altri, probabilmente misteriosi anche all'autore stesso.

Questa stagione di Forum Eventi è online sui canali social del BPER Banca Forum Monzani, e dal vivo: ingresso libero fino ad esaurimento posti con possibilità di prenotazione sul sito www.forumguidomonzani.it

Per accedere è obbligatorio il green pass.