Fanano, "Armoniosamente" presenta un concerto per ottoni alla Pieve di San Silvestro

Un concerto per soli ottoni che si divertono a percorrere su e giù cinque secoli di storia della musica sotto gli occhi dell’antichissima pieve di San Silvestro. È il nuovo appuntamento con la rassegna “ArmoniosaMente” in programma a Fanano venerdì 7 agosto alle 21.00: una serata che avrà come protagonisti i giovani artisti del Modena brass quartet, composto da Francesco Gibellini e Simone Amelli alla tromba; Riccardo Gatti e Valentino Spaggiari al trombone.

L’ingresso al concerto, che si svolge sul sagrato della chiesa, è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili e nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dai protocolli anti Covid-19. Si consiglia, quindi, di arrivare muniti di mascherina e un po’ in anticipo in modo da distribuirsi con calma nei posti a sedere.

La rassegna “ArmoniosaMente”, giunta alla 9ª edizione, è promossa dall’associazione Amici dell’organo “Johan Sebastian Bach” e dall’associazione culturale “Cantieri d’arte” con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Bper Banca.