Arriva l'Aperi-glam: moda, arte e intrattenimento per la beneficenza in AutAut

La serata (Aperi-glam), è in programma per domenica 4 dicembre, inizierà intorno alle ore 18.00 e prevede un apericena musicale, l’esposizione di opere d’arte dell’artista Lorenzo Fioranelli in collaborazione con SpaceGallery e alle 20:30 una sfilata dove si vedranno in passerella le novità di alcuni negozi di Modena e provincia.

Il tutto nella bellissima location del RMH Hotel des arts. Il costo d’ingresso è di 30 euro a persona con show, aperitivo e bere incluso e parte dell’incasso sarà devoluto in beneficenza all’associazione Aut Aut.

“Aut Aut ha accolto con grande entusiasmo e piacere la proposta di partecipare ad un evento benefico con cui si intende destinare fondi alle attività dell'associazione. -dichiara Andrea Lipparini, presidente Assocazione Aut Aut Modena- Aut Aut è un'associazione di famigliari di persone autistiche che, dal 2003 propone iniziative e attività a sostegno delle famiglie delle persone con autismo in tutto il territorio provinciale. Oggi sono oltre 170 le famiglie associate e altrettanti i bambini e i ragazzi che seguono i percorsi abilitativi proposti dall'associazione, sotto la direzione di terapisti altamente qualificati. Graditissimo, pertanto, è stata la proposta di partecipare ad una 'raccolta fondi'. L'iniziativa è stata particolarmente apprezzata perché avanzata da un operatore, Francesco Clemente, che da anni collabora con l'associazione. Grazie a quanti hanno collaborato nell'organizzazione e a chi vorrà partecipare alla serata-evento.”

Nata nel 2013 da un gruppo di volontari AutAut Modena promuove e coordina attività di assistenza, formazione e raccolta fondi a sostegno alle famiglie con persone autistiche nella provincia di Modena. Celebre a Modena il loro impegno nel progetto del Tortellante, ma anche in incontri e attività sportive.

All’asta per beneficenza anche abiti e opere d’arte

Durante la serata saranno esposte le opere di Lorenzo Fioranelli che metterà all’asta 3 suoi dipinti e un abito interamente realizzato dalla designer Manuela Lazzati. Il ricavato sarà poi devoluto in beneficenza ad AutAut

“Il format nasce dalla necessità di attività locali del territorio di promuoversi in modi diversi dopo la pandemia sfruttando quindi maggiormente i social network e la possibilità di fare rete con altre realtà. Quello che vogliamo fare è non abbandonare gli imprenditori locali, magari penalizzati dalle grandi industrie e soprattutto i brand più commerciali e dall’online, volgiamo farli sentire parte di una comunità autentica. E questa comunità rende possibili questi incontri/eventi. Questa volta abbiamo voluto fare qualcosa in più. Per questa edizione abbiamo coinvolto l’associazionei AutAut in modo tale che parte del ricavato della serata vada in beneficenza, visti i tempi che corrono, non facili per nessuno” -dichiara Francesco Clemente organizzatore e fondatore di Aperturas Events