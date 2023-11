Arte e performance nell'inedita mostra di Andre Che Isse

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Arte, musica e buon cibo si uniscono nelle storiche sale del Phi Hotel Canalgrande.

Sabato 2 Dicembre alle ore 20.00 lo storico e prestigioso ristorante "La secchia rapita" del Phi Hotel Canalgrande, in centro storico a Modena, apre le sue porte per un evento Artistico in collaborazione con la Space Gallery.

Andrà infatti in scena un’inedita esposizione di opere dell’artista André Che Isse, pittore, danzatore e poeta, un artista a tutto tondo che allieterà i fortunati presenti anche con una performance. Il maestro di piano accompagnerà la serata con un ricco menù al profumo di mare.

Sponsor della serata Malagoli Serramenti Modena. Per informazioni Www.spacegallery.it