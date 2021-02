L'VIII Edizione di Arte in Tabaccheria si apre con le opere di Cecilia Roda

Cecilia Roda alias Lilybris, artista del cuore, espone dal 5 al 19 febbraio 2021 le sue opere in tabaccheria: disegni semplici, stilizzati, ma profondi. E' lei la prima artista dell'VIII Edizione di "Arte in Tabaccheria", alla Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena.

Gli orari di apertura saranno: dal lunedì al sabato 08.00-13.00 e 15.30-19.30, il mercoledì 8.00-13.00 e 17.00-19.30.

Dal 2 gennaio al 24 dicembre 2021 venti esposizioni d'arte contemporanea, durante le quali il grande pubblico potrà ammirare opere di artisti italiani e stranieri. Per maggiori informazioni, visitare il sito web o contattare l'indirizzo email riv197mo@gmail.com.

