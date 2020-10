Arte in tabaccheria: Claudio Frassinetti

Claudio Frassinetti, artista modenese, espone dal 20 Ottobre al 3 Novembre 2020 opere a matita e china: cavalli, figure femminili, mestieri e borgate. Diciassettesimo artista di "Arte in Tabaccheria" VII edizione presso Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, dal Lunedì al Sabato orari 7:30-13:00 e 15:30-19:30, il Mercoledì 7:30-13:00 e 17:00-19:30.

Dal 2 Gennaio al 24 Dicembre 2020 venti esposizioni d'arte contemporanea, durante le quali il grande pubblico potrà ammirare opere di artisti italiani e stranieri.

Maggiori info: email: riv197mo@gmail.com

