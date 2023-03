Arte in Tabaccheria: Mariarosa Chiarello

Mariarosa Chiarello, pittrice vicentina, espone dal 17 al 31 Marzo 2023 una serie di opere a tema "rispetto per il mare e la natura", si tratta di opere realizzate con materiale di recupero, dove vengono rappresentate marine.

"Arte in Tabaccheria" 10a edizione presso Tabaccheria Vento di Manuel Frassinetti in Via del Perugino 2/4 a Modena, dal Lunedì al Sabato orari 08:00-13:00 e 15:30-19:30, il Mercoledì 8:00-13:00 e 17:00-19:30.

Dal 1 Gennaio al 30 Dicembre 2023 diciotto esposizioni d'arte contemporanea, durante le quali il grande pubblico potrà ammirare opere di artisti italiani e stranieri. Maggiori info: riv197mo@gmail.com