Castelnuovo, torna la mostra "Arte in vigna"

"Arte in Vigna", giunto alla sua seconda edizione, torna a Castelnuovo presso l'Azienda Agricola Pistoni. Si tratta di una mostra d'arte in contesto agricolo, nel corso della quale esporranno pittori, fotografi e scultori. Sarà possibile passeggiare in mezzo all' arte degustando prodotti locali coltivati dalle aziende del territorio, tutto a Km0.

L'appuntamento è previsto per domenica 26 marzo, a partire dalle ore 11.00 in Via per Formigine 70, a Castelnuovo Rangone. La vicinanza dell'Azienda Agricola alla pista ciclabile del Tiepido, permetterà ai partecipanti di raggiungere il luogo in bici.

In caso di maltempo l'evento si terrà la settimana successiva.