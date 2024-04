Al Cortile del Leccio la magia dell'alto artigianato

Sabato 20 e domenica 21 aprile dalle 10 alle 19.30 appuntamento al Cortile del Leccio, nel complesso San Paolo di via Francesco Selmi, con un evento dedicato all'alto artigianato: 30 abili artigiani, provenienti da tutta Italia, vi aspettano per mostrarvi l’eccellenza delle loro opere.

Nel cuore di Modena, sotto l’antico portico del Leccio, si troveranno capi unici di abbigliamento, splendide borse, foulard dipinti a mano, bijoux artigianali, gioielli, abbigliamento per bambini, accessori sartoriali, papillon, stampe con foglie e fiori, stampe su tessuti, seta, ceramiche, porcellane, sottopiatti, runner e tovagliette, profumatori, piccolo antiquariato, brocante e vintage, oggetti d'arte realizzati con la resina, illustrazioni disegnate a mano, opere ad acquerello e ricamo, miniature, scarabocchi con la tecnica del pennino e inchiostro, partecipazioni per cerimonie, candele artigianali in cera di soia, diffusori vegani e saponi biologici, oggetti realizzati con i fiori, lettering su legno, string art, e i prodotti freschi dell'azienda agricola Forni.

Simonetta Aggazzotti, del Salotto Culturale e guida esperta, racconterà la storia del Complesso San Paolo e dell'Oratorio, la cosiddetta Sala delle Monache, partendo dalla Chiesa di San Paolo e proseguirà con la descrizione dei dipinti e dei decori del Seicento rinvenuti sotto lo strato delle pitture Ottocentesche dopo i recenti restauri. La visita si concluderà nel Cortile del Leccio, dove verranno raccontati curiosi aneddoti sulla vita delle monache che lo abitarono. La visita guidata gratuita avrà inizio alle 15.30.

L'evento, a ingresso libero, è in collaborazione con il Salotto Culturale, Modenamoremio, con il Patrocinio del Comune di Modena.