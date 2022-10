Artisti della natura: trekking a Pavullo con Walk-In

Walk-In Modena propone per martedì 1 novembre un trekking a Pavullo. Ritrovo ore 9 presso il parcheggio del Ristorante Pizzeria Virtus in via Serra di Porto. Rientro previsto per le ore 12.



"Una mattina con le scuole chiuse per andare .. a scuola di Natura!

Riempirsi occhi e cuore della meraviglia dei colori autunnali, sperimentarsi artisti d'arte povera e costruttori di land art, esplorare assieme - con curiosità, rispetto e meraviglia – i boschi attorno a Pavullo fino all'oratorio di Ca di Chino, sulla dorsale di Montecuccolo, in un breve giro ad anello alla portata di quasi tutte le gambe ed età.

Nel cammino saremo accompagnati da pratiche di Ecopsicologia, proposte artistiche, assaggi di meditazione.

Benvenute famiglie, ragazzini non accompagnati dai 10 anni in su se responsabili, adulti con cuore giovane".

Difficoltà: circa 4 km e 250 m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto, zainetto, merenda, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (psicologa e guida GAE): 3408628932, walkin.cm@gmail.com.