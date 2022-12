"Aspettando Natale" il concerto dell'ISSM Vecchi Tonelli

Domenica 18 dicembre alle 21 si terrà il Concerto "Aspettando Natale", presso il Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena, organizzato dall'ISSM Vecchi Tonelli, con la partnership della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), e il Lions e Leo Clb di Modena.

L'occasione di un concerto che preannuncia l'arrivo del Natale è valorizzata dalla presenza, accanto all'ISSM Vecchi Tonelli, di due partner di grande importanza, per il valore del loro impegno nel campo della salute e civile: La LILT di Modena, che festeggia quest'anno i 100 anni dalla sua nascita, e il Lions Club di Modena, associazione che ha come motto «Noi Serviamo» e lavora volontariamente impegnandosi nelle 5 sfide umanitarie globali: fame, vista, diabete, cancro, ambiente.

« LILT festeggia quest’anno i cento anni dalla nascita nel 1922 - ha dichiarato Claudio Dugoni, presidente della LILT di Modena - In un secolo di vita, LILT ha contribuito attivamente a fare la differenza su diagnosi precoce, corretti stili di vita, assistenza ospedaliera e riabilitazione, elementi cruciali per aumentare le aspettative e la qualità di vita nei pazienti oncologici [...] Oggi dopo cento anni molte cose sono cambiate, tranne una: l’abbraccio reciproco tra la comunità modenese e l’Associazione e i suoi volontari. Un abbraccio che ha reso possibile il raggiungimento di traguardi straordinari legati sempre alle persone al loro ascolto e alla loro cura, e che si rinnova anche in questa occasione grazie all’Istituto Musicale Vecchi Tonelli e ai Lions Club ».

Il concerto è a ingresso libero, con offerta alla LILT di Modena, e ha in programma due opere di Sergej Prokofiev nella prima parte: l'Ouverture su temi ebraici, (versione per orchestra 1934), e il Primo Concerto per violino e orchestra, in re maggiore. Nella seconda parte del concerto sarà proposta la Sinfonia Scozzese, in la minore, di Felix Mendelsshon. L'esecuzione sarà affidata all'Orchestra del Conservatorio Vecchi Tonelli diretta da Fabio Sperandio, con la presenza straordinaria di Markus Placci al violino.