Un caffè, una sedia e una regola da seguire: l'autore giapponese Toshikazu Kawaguchi e il suo nuovo romanzo

Con "Quando il caffè è pronto" (Garzanti) l'autore Toshikazu Kawaguchi - al BPER Banca Forum Monzani domenica 21 gennaio alle 17.30 - porta nuovamente i lettori nella famosa caffetteria di Tokyo che offre ai suoi clienti la speranza di ritrovare la felicità. Un luogo unico, capace di offrire una seconda chance alle persone: l'opportunità di rivivere un preciso istante della propria esistenza. Bastano un caffè, una sedia e una regola semplice da seguire: riuscire a vivere di nuovo un momento cruciale, prima che la bevanda si raffreddi. Tuttavia prendere una decisione è tutt'altro che facile, poiché la vita è disseminata di rimpianti e scelte non compiute: c'è sempre quel gesto mancato, quella parola non detta, quella lettera non scritta, quel bacio non dato, quella dichiarazione mai pronunciata. Questo nuovo romanzo dell'autore giapponese si erge come un insegnamento che spinge a evitare gli stessi errori e a non permettere che sentimenti negativi, come la gelosia o l'odio, prevalgano sulle emozioni autentiche che dimorano in ciascuno di noi.

Toshikazu Kawaguchi è nato a Osaka, in Giappone, nel 1971. Dopo aver lavorato per anni come sceneggiatore e regista, ha avviato la sua carriera di romanziere. Il suo primo romanzo, "Finché il caffè è caldo", ha vinto il Suginami Drama Festival. Il suo romanzo di debutto ha venduto in Giappone oltre un milione di copie. Il suo stile è stato paragonato dalla critica a quello di Haruki Murakami e di Banana Yoshimoto. I romanzi di Kawaguchi sono venduti come volumi di una saga, "Finché il caffè è caldo", poiché accomunati dalla stessa ambientazione e da alcuni personaggi ricorrenti, sebbene vi siano anche dei salti temporali tra ogni romanzo.

Tutti gli incontri della rassegna sono a ingresso libero con prenotazione consigliata sul sito www.forumguidomonzani.it. Gli appuntamenti sono visibili anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del BPER Banca Forum Monzani