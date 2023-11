Bagno di gong e note di violino, vibrazioni per il benessere con Manuela Monari

Ed ecco una nuova profonda immersione nel Bagno di Suoni, con un connubio che con gioia vi riproponiamo: l'accordo tra i Gong e il magico e virtuoso violino di Rocco Malaguti.

Ci ritroviamo insieme per ricreare quella frequenza di vibrazioni che ci permettono di equilibrarci e riarmonizzarci, per affrontare nel benessere e nella chiarezza interiore e fisica, questo tempo autunnale introspettivo e per tutti complesso.



Vivremo l'unione poetica tra Violino e Gong che vedrà l'alternarsi delle sfere di vibrazioni dei due strumenti.

Un dono fatto a corpo e anima, perchè il Gong, come il Violino hanno il potere di permeare tutto, come un intenso massaggio sonoro, portando messaggi e consapevolezze che emergono da lontano.

Un lasciare andare....e un lasciare emergere...

Un lasciare fare alle frequenze e alla saggezza di quella dimensione dove la mente interrompe il suo viavai...



Un momento intenso di cura di sè, fuori dal vortice quotidiano.

Vi aspettiamo numerosi.



Con Manuela Monari, insegnante, scrittrice, mindfulness counselor, formatrice del progetto Gaia Network, programma di Educazione alla Sostenibilità e alla Consapevolezza Globale di Sé e del Pianeta, Guida di Meditazione, Master Gong, Custode del Mantra Madre, Forest Therapy Guide, Istruttrice di Yoga Sciamanico e promotrice della Via del Cerchio



Rocco Malagoli, diplomato al conservatorio di Reggio Emilia, vincitore del premio Paganini Massimo Quarta. Musicista di rilievo nei maggiori teatri lirici in Italia e nelle sale concerto più importanti a livello internazionale. Attualmente si occupa di musica da camera, ed esperimenti di contaminazione fra diverse arti come l’esecuzione di colonne sonore per il cinema con gli amici del CineClassic Trio e la sfera del benessere olistico.



Per info e prenotazioni. Prenotate per tempo, i posti sono limitati. Manuela 347.4155690.