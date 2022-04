Bambine soldato. Modena ospita la giornalista Antonella Napoli

Trecentomila.È questo il numero di bambine e bambini che nel mondo stringono tra le mani un’arma invece che un libro, un tablet o un giocattolo. La storia di Suleya Auma, narrata in “Più forte della Paura” è solo una di queste. L’occasione per raccontarla é la due giorni che vedrà la giornalista di Repubblica Antonella Napoli a Modena, con il desiderio di approfondire la condizione dei bambini e delle bambine soldato.

“Questo libro ha per me un valore particolare. L’ho scritto anche grazie al contributo dell’ambasciatore Luca Attanasio che prima di essere “l'ambasciatore italiano in Congo”, era mio amico. “Più forte della paura”, a metà tra l'inchiesta e il romanzo, è dedicato a Luca perché con il suo supporto ne ha facilitato la realizzazione. Con informazioni e sostegno sul terreno ho potuto raccontare con maggiore dovizia di particolari la piaga del tragico e inaccettabile fenomeno dei bambini soldato in Congo e Uganda” dichiara la giornalista che è Direttrice di Focus on Africa Magazine.

Il primo evento sarà ospitato, mercoledì 6 aprile alle 18:30, presso la Casa delle Culture di Modena, via Wiligelmo 80 e vedrà la partecipazione delle Associazioni Modena per gli Altri, Bambini nel Deserto e Centro Documentazione Memorie Coloniali. A moderare l’incontro Diego Montanari.

A seguire alle 21:00 a Castelnuovo Rangone presso la Sala della Mura con il saluto delle Istituzioni e la presenza dei rappresentanti delle Associazioni del territorio. Organizzatori della serata il movimento Italia del Futuro e l’associazione politica Forte Urbano.

A moderare l’evento sarà il Presidente Davide Nostrini che commenta: “Insieme alle realtà politiche e associative del territorio stiamo investendo su numerosi eventi per la cittadinanza”. “Sono occasioni per attrarre ospiti importanti e per aiutare le città ad organizzare incontri che vanno oltre l’evento politico” spiega Montanari.

Il ciclo verrà infatti completato da una conferenza presso l’aula magna dell’istituto Lazzaro Spallanzani di Castelfranco Emilia nella mattinata di giovedì 7 aprile.

Per tutti e tre gli appuntamenti, gradito ospite, in collegamento dalla Repubblica Democratica del Congo, Don Davide Marcheselli, Missionario nella regione del Kivu.