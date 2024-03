Un tuffo negli anni '60 con la musica dei Beatlestory

Venerdì 22 marzo alle 21 al Teatro Michelangelo di Modena arrivano i Beatlestory con "The fabolous tribute show", un live show multimediale che, attraverso un magico viaggio, ripercorre l'intera storia dei Beatles dal '62 al '70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi che celebra il 60esimo anniversario dall’album “A Hard Day’s Night”.

Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, lo psettacolo è due ore intense di capolavori come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude.

Un concerto elettrizzante che, attraverso la favola musicale più bella ed emozionante di sempre, vi riporterà indietro negli anni'60, quando una band rivoluzionò il mondo con le sue canzoni.

Lo show è suddiviso in 6 set: Cavern Club - Beatlemania - Shea Stadium - Sgt Pepper - Summer of Love - Abbey Road. Ognuno di questi momenti rappresenta un diverso periodo che ha caratterizzato la storia dei Beatles. Tutti i set sono introdotti da filmati che trasportano lo spettatore nel preciso momento storico, politico-sociale e ovviamente musicale che la band si accinge ad eseguire. Tali filmati hanno anche una precisa funzione scenica, in quanto intrattengono il pubblico durante i vari cambi di abito e di scenografia che si succedono nel corso dello show imprimendo così allo spettacolo un andamento naturale e costante che non viene mai interrotto.

Con video d’epoca, costumi fedelmente riprodotti, strumenti vintage e un’incantevole scenografia, BeatleStory diventa così un ritratto fedele della band più influente della storia della musica, unendo la storia dei Fab Four, alla storia di un’epoca. Il direttore del famoso Cavern Club di Liverpool ha dichiarato: “Ho visto i BeatleStory esibirsi diverse volte, la più recente al nostro “Cavern Club At Sea” a bordo di NCL Epic. La loro performance e l'attenzione ai dettagli sono all'altezza delle migliori tribute band dei Beatles: uno spettacolo eccellente!”.