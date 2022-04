Biciclettata alle Cave di Budrighello, appuntamento a San Possidonio

Continua a San Possidonio, sabato 9 aprile, il laboratorio "La strada è..." con una biciclettata alle Cave di Budrighello, aperta a persone di tutte le età.

Il ritrovo è previsto per le ore 9.15 presso la Casa della Salute, mentre la partenza sarà alle ore 9.30. All'arrivo alle Cave, si farà attività fisica con la ASD Polisportiva Possidiese: per questo motivo, la partecipazione richiede scarpa ginnica e la borraccia per dissetarsi.

In caso di maltempo la biciclettata sarà annullata.

I minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa covid. Per informazioni: Tutti per la TERRA, Centro di Educazione Alla Sostenibilità - Unione Comuni Modenesi Area Nord; tel. 0535 29713 - 29787; mail tuttiperlaterra@unioneareanord.mo.it. Per approfondire: https://siamonatipercamminare.it/.