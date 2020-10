"Bla Bla Bla", inaugura il primo Festival dell'Infanzia dell'Unione Terre di Castelli

Un cartellone di eventi dedicato ai bambini, agli educatori e alle famiglie allo scopo di proporre, esplorare e sperimentare nuovi approcci pedagogici tenendo conto dei cambiamenti generati dalla emergenza sanitaria anche nel mondo dell'infanzia. E' questo l'obiettivo della prima edizione di "Bla Bla Bla (Bambini, luoghi, avventure)", un autentico festival dell'infanzia con appuntamenti, incontri, laboratori e docufilm, che si svolgeranno a partire da sabato 23 ottobre a Marano per proseguire per due fine settimana fino al 1 novembre nei Comuni dell'Unione Terre di Castelli.

L'iniziativa, promossa dall'Asp Terre di Castelli, in collaborazione con l’Unione, è dedicata alla figura di Maria Montessori, della quale ricorrono quest'anno i 150 anni dalla nascita; patrocinano l'evento la Fondazione Chiaravalle Montessori, l'Opera nazionale Montessori, il Creif (Centro di ricerche educative su infanzie e famiglie di Bologna) e il Comune di Chiaravalle, con il sostegno di Hera, Bper, Cir food, Fondazione di Vignola e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Il festival inaugura venerdì 23 ottobre al teatro comunale di Marano, alle ore 18 con un incontro dedicato a Maria Montessori che vedrà gli interventi di Daniele Novara, pedagogista, e Mariangela Scarpini, ricercatrice universitaria e insegnante, entrambi esperti del modello montessoriano.

A Vignola, sabato 24 ottobre, al teatro Fabbri e nella sala consiliare del Comune, si svolgono, alle ore 10, l'incontro con Daniele Novara, che presenta il suo ultimo libro, uscito il 13 ottobre, dal titolo emblematico "I bambini sono sempre gli ultimi", seguito alle ore 15,30 dai laboratori montessoriani con le educatrici dei nidi, e alle 17,30 da quello sull'arte curato da Bper.

Domenica 25 ottobre al castello di Levizzano di Castelvetro, alle ore 10, è in programma l'incontro con Mario Valle, docente dell'istituto di calcolo di Lugano, dedicato all'uso delle tecnologie digitali in famiglia; dalle ore 15,30, dopo un’attività di educazione all'aperto e un laboratorio di filosofia per bambini, si svolge, alle 17,30, il laboratorio di Hera su educazione ambientale e riciclo.

Sabato 31 ottobre a Spilamberto, allo spazio Panarock, alle ore 10 Barbara Caprara, docente universitaria, parlerà della natura nel pensiero montessoriano; alle 15,30 il laboratorio di grafica e una passeggiata sul Panaro con le educatrici, per chiudere alle ore 17 con Daniela Lucangeli, della facoltà di Psicologia di Padova, che presenterà il suo libro “A mente accesa”, dedicato alle difficoltà di apprendimento, e Patrizia Granata, direttrice di una scuola che applica un modello basato su neuroscienze e apprendimento tramite le emozioni.

Domenica 1 novembre alla Sala delle mura di Castelnuovo Rangone, alle ore 10 , Marianna Balducci, illustratrice, e Beniamino Sidoti, esperto di strategie dei giochi e scrittore, presentano un albo illustrato dedicato all'amicizia e all'integrazione; alle 15,30, oltre alla passeggiata nella natura per bambini, c'è la lettura animata da Alessandro Rivola, per chiudere alle 17,30 con l'incontro per famiglie curato da Cir food dedicato all'educazione alimentare.

Durante il festival al sabato alle 21, a Marano e Castelnuovo, è in programma la proiezione di docufilm sui temi della rassegna, seguiti da incontri con gli esperti, mentre il 17 novembre alle ore 21, alla sala dei Contrari di Vignola, Matteo Lancini, psicologo, parlerà del rapporto adulti e adolescenti al tempo del Covid, per chiudere sabato 24 novembre a Marano, al teatro comunale, con l'incontro con Luciano Mazzetti, sul tema del metodo Montessori applicato agli anziani.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il sito dell'Unione Terre di castelli.