Danza acrobatica ed effetti spettacolari con "Blu Infinito" al Teatro Fabbri

Va in scena il 30 ottobre alle 20.30 al Teatro Fabbri di Vignola per la rassegna di danza del Teatro Comunale di Modena Blu Infinito con eVolution Dance Theatre su coreografia del suo fondatore Anthony Heinl.

La compagnia, nata a Roma nel 2008, da oltre dieci anni affascina il pubblico di tutto il mondo grazie al suo mix di scienza e arte: la commistione fra danzatori, ginnasti, illusionisti, contorsionisti e atleti produce spettacoli dal forte impatto visivo, enfatizzati da giochi di laser e specchi, riflessi e rifrazioni in grado di creare mondi in cui le ombre dei danzatori si muovono e comunicano. La compagnia ha all’attivo più di 400 repliche in Italia e tournée in Germania, Svizzera, Grecia, Brasile, Colombia, Israele, Hong Kong, Macao e Cina. Fra gli spettacoli più noti Firefly, Electricity, Black & Light, Night Garden, The Magic of Light. Blu Infinito segue il percorso dell’acqua trasportando lo spettatore in un mondo in cui incantesimi visivi e illusioni ottiche non pongono limiti all’immaginazione.

Già danzatore in numerosi spettacoli con coreografi come Paul Taylor, Jose Limon, Lar Lubovitch, Angelin Preljocaj, David Parsons, Lachine, Peter Anastos e Martha Graham, Anthony Hein nel 2001 è entrato a far parte della compagnia Momix danzando in tutto il mondo numerose delle più note coreografie della compagnia.

Info e biglietti www.teatrocomunalemodena.it

