Blue jazzato live a Centofiori in Giardino, serate da gustare e degustare

Mercoledì 23 agosto vi aspettiamo al terzo ed ultimo appuntamento di Centofiori in Giardino: Serate da gustare e degustare. Nel giardino adiacente al Bio Agriturismo, balline di fieno, spighe di grano, luci e candele ti accoglieranno in un’atmosfera agreste chic. Le pietanze preparate dalla cucina Centofiori si abbineranno ai vini della Cantina Ferraretti in linea con la nostra identità bio.

Accompagneranno la serata i Blue Jazzato: Davide Fregni al pianoforte, Francesco Coppola alla batteria e Francesca Cavalieri alla voce.



Cena con menù tradizionale o veg + degustazione vini €35,00. Solo degustazione vini €15,00. Prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo la quota versata per la prenotazione verrà interamente rimborsata.