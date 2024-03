Bolle di sapone al centro commerciale La Rotonda

Si intitola "Bolle dell'altro mondo" lo spettacolo che andrà in scena nella galleria del centro commerciale La Rotonda domenica 24 marzo alle 17. Un sogno ad occhi aperti davanti alla meravgilia delle bolle di sapone a cura di Teatro Lunatico.

L'evento, a ingresso libero, fa parte della rassegna "Fantasia in scena", pensata per passare dei divertenti pomeriggi in famiglia.