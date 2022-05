Arte di strada nel weekend con il Castelfranco Buskers festival

Sabato 21 e domenica 22 maggio, le strade e la piazze di Castelfranco Emilia ospiteranno, giochi, musica e spettacoli in occasione del “Castelfranco Buskers Festival”.

Due giorni di arte e cultura con una contaminazione di stili e storie: artisti, giocolieri, ballerini, musicisti vi trasporteranno in un mondo fantasioso e unico. I suoni, le maschere e i giochi affascineranno grandi e bambini con la magia che emana l’antica e importante Arte di Strada. Un tripudio di colori, di emozioni, di magia per vivere due giorni di spensieratezza e allegria con spettacoli itineranti degli artisti di strada, animazione e laboratori per bambini, musiche di Marching, trucca bimbi e giocoleria.

Il programma

Sabato 21 maggio 2022

Il pomeriggio in Corso Martiri, lungo i portici, spettacoli di artisti itineranti; trucca-bimbi e laboratori per bambini in piazza Aldo Moro.

Spettacoli di animazione:

Piazza Aldo Moro alle 15.00 ed alle 16.30

Sotto i portici alle ore 15.00 - 16.15 - 17.30 - 18.45

Domenica 22 maggio 2022