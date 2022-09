La più grande caccia al tesoro d'Italia passa da Castelvetro

Torna la Caccia ai Tesori Arancioni: domenica 2 ottobre, in 100 borghi Bandiera Arancione in tutta Italia, si terrà in contemporanea la nuova edizione della più grande caccia al tesoro mai vista. Un modo giocoso e divertente per scoprire luoghi, persone e sapori delle splendide località certificate dal Touring Club Italiano.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, su prenotazione; in ogni borgo i posti per partecipare saranno limitati, affrettati e iscrivi la tua squadra, le iscrizioni sono aperte.

Il 2 ottobre, ricevuti gli indizi al punto di partenza, non resterà che partire alla ricerca delle varie tappe, tra vicoli e piazze storiche, botteghe e negozi che custodiscono tesori e tradizioni, monumenti affascinanti e scorci suggestivi.

Non è prevista una competizione tra squadre, ma ogni squadra che completerà la caccia riceverà un piccolo dono del territorio, che sarà consegnato al termine del percorso, ritornando al punto di partenza.

Durante la giornata e soprattutto quando avrai concluso la caccia, condividi la tua partecipazione e le tue foto sui social taggando @bandiere.arancioni e @touringclub e usando gli hashtag ufficiali: #tesoriarancioni #touringclubitaliano #bandierearancioni.

Per le iscrizioni, consultare il sito di Bandiere Arancioni.

Attività collaterali

Possibilità di visitare nel centro storico: FILI D’ORO A PALAZZO, mostra abiti in stile rinascimentale rigorosamente ricamati a mano, orari 10-13 e 15-18.30; TERRE PENDENTI , esposizione di immagini di vita quotidiana nel territorio della prima metà del ‘900. All’interno proiezione del film IL SAPORE DELLA TERRA di Giulio Filippo Giunti, prodotto da Unione Terre di Castelli per il progetto “Vivi Scopri Assapora”. Orari apertura: 10.00-12.00 e 15.30 alle 19.30. Al Castello di Levizzano Rangone: MUSEO ROSSO GRASPA, orari di apertura: 10.00-13.00 e 14.30-19.00.; Mostra-scambio semi, piante e talee, con laboratori di giardinaggio dedicati ai bambini, dalle 10.30 alle 13, a cura di A.Di.P.A.