"Caffè della sensibilità", il primo incontro è dedicato all'autostima

E' intitolato "Alla ricerca del mio valore" il primo incontro del Caffè della Sensibilità, che si terrà sabato 23 aprile alle ore 15.30 a Modena, in via Cesare Costa 84; e sarà dedicato ad una tematica importantissima per chi è particolarmente sensibile: l'autostima.



"Spesso una Persona Altamente Sensibile perde di vista il proprio valore. Altrettanto spesso alla base di questa condizione c’è un rapporto difficile con se stessi. Ma cosa manca? Quali sono gli effetti di questa mancanza? Come fare per invertire la tendenza?

Per le persone sensibili e/o timide questa condizione è particolarmente limitante. I processi di auto svalutazione possono dare vista alla radicata convinzione di non riuscire a raggiungere le proprie mete, grazie alle proprie potenzialità e talenti. Quello che si intende fare in questo seminario esperienziale è sperimentare insieme ad altre persone dove indirizzare le proprie energie e risorse per muovere un passo. Fare il primissimo passo è utile per non rimanere inchiodati in una condizione non soddisfacente. Modificare la propria postazione di osservazione, con altre persone mentre si sorseggia un caffè o una tisana, è una modalità per condividere conoscenze ed esperienze, facilitando al contempo una diversa visione di se stessi".

Per partecipare è necessaria la prenotazione. Il corso si attiva con un minimo di 6 persone. Dalle ore 15.30 alle 18.00 + break per caffè o tisana. Per informazioni scrivere a: info@gildafanton.it.