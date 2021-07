Biliardino e bambini, un laboratorio con Fmav: "Calcio in miniatura"

La Collezione Museo della Figurina di Modena ospita la mostra in corso “Eurogol. 60 anni di europei in figurina” che attraverso album, figurine ed oggetti vuole ripercorrere la storia degli europei di calcio degli ultimi 60 anni. Ogni anno è in realtà il pretesto per raccontare aneddoti ed episodi che esulano dalla mera attività calcistica per entrare nella storia, nel costume e nella società.

Sabato 10 luglio, in due turni (dalle 16 alle 17 e dalle 17.30 alle 18.30), con "Calcio in miniatura", dopo una visita alla mostra i bambini (6-10 anni) saranno invitati a creare il proprio biliardino in formato mini attraverso materiali di uso comune, per giocare e divertirsi in compagnia di familiari e amici.



Il laboratorio promosso da FMAV Fondazione Modena Arti Visive è gratuito previa iscrizione sulla piattaforma Eventbrite a questo link.

I genitori che accompagneranno i bambini, potranno visitare la mostra "Eurogol. 60 anni di Europei in figurina" gratuitamente. Per maggiori informazioni: edu@fmav.org

