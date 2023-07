Calle di musica e di emozioni con Christian Lena

Nuovo mercoledì di musica, commercio, ed emozioni lungo Calle di Luca e Piazza San Francesco. Mercoledì 26 luglio dalle 19 in poi i tavolini sotto le stelle, i negozi aperti fino a tardi, e la musica speciale che per l’occasione sarà proposta da Christian Lena Dj Producer con un un set eclettico open format, ricco di rarità e b-side con influenze Afro e Disco mixati a successi Pop Italiani ed internazionali. Le sue produzioni edit e mashup sono suonati in tutto il mondo.

Una serata estiva ricca di sapori ed emozioni dove si potrà usufruire dei menù speciali grazie all’iniziativa “FuoriMenu’ Fuoriditesta” che permette di ordinare allo stesso tavolo i menu’ di tutti i locali, mentre si potrà fare shopping serale negli esclusivi negozi aperti non solo in Calle di Luca, anche in Piazza San Francesco dove oltre ai negozi aperti ci sarà il workshop per realizzare palle ad uncinetto per beneficenza.

Info instagram “Calle di Luca Modena” e tutti i social dei locali aderenti