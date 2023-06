Calle sotto le stelle: musica, arte e negozi per la festa della Musica 2023

Orario non disponibile

Quando Dal 21/06/2023 al 21/06/2023 solo oggi Orario non disponibile

La Festa Europea della Musica 2023 arriva a Modena in via Calle di Luca con una proposta originale per dare visibilità ad eccellenti artisti emergenti dell’Emilia Romagna.

I commercianti di Calle di Luca e Piazza San Francesco accoglieranno gruppi musicali, duetti, e cantautori in una scaletta che vedrà esibirsi in sequenza dalle 17 alle 24: dall' Uganda, trio da Piacenza a Kasy, cantautore modenese, ma anche Edyta Bober & Tamia Ylla, duetto con violino, Luca Ottani, pianista modenese e i Vez & Peak, duetto acustico.

Tutte le attività e i negozi di Calle di Luca rimarranno aperti fino a tardi per dare la possibilità a tutti gli intervenuti per uno shopping serale: Allen Club, Cavani Abbigliamento, Bar Calle di Luca, Gelateria Diecigusti, Guia’s, Cheers, Oreficeria Morselli, Iodio Puro, Spazio Garrarufa, Briga’s, Maison Mia, Mora Concept, Vel Vintage, Studio Immobiliare Montale, Vitto Trattoria Italiana, Lambruscheria Modena, Double U Frenk, Tabaccheria Calle di Luca, L’Arrotino, Profumeria Marco&Luisa Vaccari, Dritto e Rovescio,Guardaroba,