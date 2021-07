A Prignano la camminata degli oratori di Castelvecchio

Prignano dedica una giornata, domenica 25 luglio, alla scoperta degli antichi oratori di Castelvecchio che potranno essere visitati nel corso di una camminata guidata, lunga 12 chilometri su un suggestivo percorso che collega le borgate lungo il Secchia dove si affacciano gli oratori

Si può partecipare a piccoli gruppi o con partenza libera dalle ore 8 alle 12 nel rispetto delle regole sanitarie; per prenotazioni 348 8743407.

Il circuito è adatto a tutti e rappresenta l'occasione per trascorrere una domenica al fresco immersi nel verde alla scoperta di questi edifici religiosi, aperti per l'occasione, che sono una testimonianza religiosa di pregio anche architettonico. L'iniziativa è promossa dalla Nuovo pro loco di Prignano in collaborazione con l'Uisp.

Sempre domenica sarà l'ultima giornata per visitare, nel centro abitato di Prignano, gli allestimenti realizzati dai cittadini con gli addobbi in stile "Yarn bombing", una particolare espressione artistica, nata negli Stati uniti, che prevede addobbi in tessuti di statue o alberi per vivacizzare gli spazi pubblici e la creatività dei cittadini.