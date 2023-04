Tre camminate per parlare di ambiente, natura e sostenibilità divertendosi

Indirizzo non disponibile

L'organizzazione di volontariato Licheni OdV che si occupa di tematiche ambientali e di ecologia. ha organizzato tre camminate per palare di temi ambientali. I tre appuntamenti si svolgeranno il 6 maggio a San Michele, il 10 giungo a Rubiera e l'8 luglio alle salse di Nirano. Indicativamente dalle 9:00 alle 12:30.

"La nostra missione è di diminuire l'inquinamento, dal basso verso l'alto. Crediamo che il cambiamento più forte possa partire dal basso e vogliamo essere un punto di riferimento per tutti coloro che si chiedono come poter vivere ogni giorno in modo più sostenibile."

L'evento "Il Sentiro dei Licheni" si divide in tre camminate, a circa un mese di distanza l'una dall'altra, nelle quali in mezza giornata passeggeremo nella natura con lo scopo di imparare a vivere più sostenibili, tramite giochi, intrattenimento e talk divulgativi.

Ogni camminata alla portata di tutti sarà divisa in 3 parti. Durante la prima parte saranno presentati giochi e fatti interessanti sulla natura, poi un break e talk. Nella seconda metà della camminata ci saranno sempre giochi e intrattenimento fino alla terza ed ultima parte in cui si terranno divulgazioni su temi ambientali.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita. Le tre camminate sono a numero chiuso, è quindi necessaria la prenotazione su prenotazione.licheni.org